年金改革腹案出爐 請領年齡65歲採計年資延長15-25年

年金改革腹案及備選方案出爐！國家年金改革委員會昨天將國是會議分區座談會議報告上網公告，提出未來改革8大重點，領取年金所得替代率軍公教勞等各族群一律不逾70％，請領年齡延長以65歲為原則，並設計增額及減額年金；請領依據的平均薪資投保採計年限延長為15-25年。

受矚的是，原本退休軍公教過世，配偶可支領月撫慰金為月退金的1/2，起支年齡55歲，且退休生效時具2年婚姻關係；但未來改革修正為遺屬年金，且法案公布後一年後亡故者，降低遺屬年金給付標準，縮水為月退休金1/3。遺族請領條件包括配偶請領年齡延長為65歲；且退休生效時需具15年婚姻關係，大幅限縮配偶領取額度，對軍公教恐衝擊不小。

年金改革分區會議報告分三大塊，一為年金改革的目的，一為歷次年金改革會議總結報告；另一為年金改革腹案及備選方案。此次改革重點有8大項：1.優先讓18%優惠存款儘速走入歷史；2.調整所得替代率；3.延長平均薪資採計期間；4.延後請領年齡；5.逐步調高保費或提撥費率；6.改善基金投資報酬率；7.跨職域任職年資可攜帶；8.特殊對象處理。

年改會執行長林萬億表示，現階段改革目標有三，要健全年金制度永續發展、確保國民老年經濟安全、兼顧世代與職業別衡平；現將過去歷史留下來的不合理制度調整回到常態， 讓年金制度永續發展，可維持一個世代(25-30 年)財務不會出現破產危機。年金國是會議後將提出八項修法，520前提到立法院審議，暑假期間完成三讀。

未來軍、公、教 、勞、農、國民分立的社會保險與退休(伍)金制度下進行制度內涵改革，使制度內涵原則趨於一致。改革重點如下：

*18趴優存走入歷史，將訂定樓地板，總額在一定金額以上者，18趴利率逐年（步）調降，一段期間後不再續存，優惠存款利息取消後之 原儲存本金交還本人。樓地板4腹案例如基本工資、25,000元（年終慰問金發放基準）、低收入戶最低生活費2倍(臺灣省11,448元X2-臺北市15,162元 X2)，或32,160元(公務員委任一職等本俸最高級與專業加給合計）。

*調降所得替代率，將調降為60%、 65％、70%三擇一。現公教人員25年年資為公教保險加勞退休金（含優存）為70-80％，勞工（勞保+勞退）為52.09％；公教人員若年資35年則為90-95％，勞工為75.08％，改革後一律不逾70％，會採逐年方式調整。

*拉長平均投保薪資採計期限，未來改革採計年資15年、20年、25年三擇一。如果平均投保薪資採計只採最後1個月或最高 60個月(5年)， 就會出現繳少領多的現象，採計愈長，越能反映受僱者工作期間的實質平均薪資。

*延後請領年齡，各職業別一律以65歲為原則，同時設計減額年金及增額年金，亦即可提前領取年金5年，每年年金給付以4%減額領取；反之，也可延後領取5年，每年以4%增額領取。惟部分特殊就業人力或職務勞力負荷較重，就業年限較短，提前請領年齡除法定5年減額外，彈性再給1至5年例外減額年金，最多10年，但限不低50歲。

*逐步調高保費或提撥費率，其中公教人員退休金從現制法定費率12-15%、 8-12%，逐步（年）調高為12-18%；勞工保險從現制法定費率6.5-12%，逐步 （年）調高為9.5-18.5%，但勞資政三方或兩方分攤比率暫時不動。保險費率 加退休金提撥率逐步調高，但合計不逾投保薪資的20%為原則。

*跨職域轉任，可保留原有年資，採年資併計，但年金分開計算方式，讓不同職場人才可以流動，例如公轉私，或私轉公。

*特殊對象改革，政務官年資併計事務人員年資 而領取偏高的18%優惠存款利息應先取消；黨職併公職訂定「老年基本生活保障」， 因黨職併公職年資而溢領之退休金，超出的黨職年資應予扣除；扣除黨職年資後未達退休年資，其退休金額度酌降；法官與檢察官退養金所得替代率高達95％，宜予酌降；財政部所屬公營行庫員工，除有納入團體協約者從其協約內容。若已退休而未納入團體協約者，13%優惠存款上限宜調降。

(工商)