足球》梅西大開口 巴薩談判陷僵局

足球巨星梅西遲遲沒有與巴塞隆納簽新約。(美聯社資料照)

巴塞隆納與陣中球星「小獅王」梅西的新合約談得並不順利，他和父親之前被逃稅案搞得焦頭爛額，也在今夏回絕了巴薩的出價。隊友蘇亞雷斯不久前以平均周薪23萬歐元跟巴薩續約，內馬的新合約平均周薪更高達29萬歐元。

不過這些仍無法打動梅西，日前傳出他跟巴薩開價82萬5000歐元的周薪，嚇傻了球團。顯然巴薩不想支付這樣的天價，他們向梅西釋出善意，願意留住更多明星球員來保持奪冠實力，包括蘇亞雷斯、內馬都將待到2021年，保證梅西可以在舒適的環境踢球。

目前雙方談判觸礁，外傳梅西有意在2018世界盃之後離開西甲，回到家鄉阿根廷的紐維爾隊(Newell)踢球。由於梅西在耶誕假期返鄉度假，談判肯定還得拖下去，他曾表示「巴薩就是我的家，我希望這是起點也是終點」，因此媒體預估他最後仍會續約。

(中時電子報)