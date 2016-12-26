足球》梅西大開口 巴薩談判陷僵局
巴塞隆納與陣中球星「小獅王」梅西的新合約談得並不順利，他和父親之前被逃稅案搞得焦頭爛額，也在今夏回絕了巴薩的出價。隊友蘇亞雷斯不久前以平均周薪23萬歐元跟巴薩續約，內馬的新合約平均周薪更高達29萬歐元。
不過這些仍無法打動梅西，日前傳出他跟巴薩開價82萬5000歐元的周薪，嚇傻了球團。顯然巴薩不想支付這樣的天價，他們向梅西釋出善意，願意留住更多明星球員來保持奪冠實力，包括蘇亞雷斯、內馬都將待到2021年，保證梅西可以在舒適的環境踢球。
目前雙方談判觸礁，外傳梅西有意在2018世界盃之後離開西甲，回到家鄉阿根廷的紐維爾隊(Newell)踢球。由於梅西在耶誕假期返鄉度假，談判肯定還得拖下去，他曾表示「巴薩就是我的家，我希望這是起點也是終點」，因此媒體預估他最後仍會續約。
(中時電子報)
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