洪秀柱訪美 舊金山準備好了！

國民黨駐美總支部已對洪秀柱訪美一事，舉行籌備會議。(圖:陳子巖攝)

針對國民黨的籌款行動，海外中央委員鍾維君說，「該是我們表現的時候了。」(圖:陳子巖攝)

在聖誕節前夕，舊金山僑學商各界積極展開歡迎國民黨主席洪秀柱的到訪。

國民黨海外各支分部負責幹部於近日舉行籌備會議決定盛大歡迎國民黨主席洪秀柱將於明年1月13日抵舊金山訪問，除了刊登巨幅告廣，並舉辦籌款餐會之外，並將安排多項拜會活動。

會中，主持這一籌備會議的鍾維君指出，洪秀柱主席近月來全力衝刺特別黨費的籌款活動，這次在百忙中特別抽空來舊金山灣區、芝加哥和休士頓進行籌款。鍾維君信心滿滿的說，「該是我們表現的時候了。」該會議已初步定下至少10萬美元的籌款目標。

國民黨海外中央委員趙川三、鍾維君和張人睿通知舊金山灣區各分支部常委商議擴大歡迎洪秀柱主席，會中亦談及有關蔡英文總統也可能在同一時期過境舊金山的相關事宜。

據指出，洪秀柱主席將於明年1月13日自台北飛抵舊金山，並將於1月16日離開舊金山轉赴芝加哥訪問。

(中時電子報)