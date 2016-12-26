NBA》耶誕大戰 甜瓜砍29分仍吞敗
美國耶誕節的首場大戰在尼克隊主場開打，雖然有「耶誕得分王」安森尼坐鎮，但在防守不力的情況下，最後仍以114-119敗給來犯的塞爾提克。安森尼攻下全場最高的29分，挑戰連續5度耶誕節飆破30分的紀錄也宣告失敗。
尼克隊第2節中段就失去領先優勢，一路落後到終場前1分鐘，藉著一次成功的擋切戰術讓安森尼攻進兩分，終於將比數追平為112-112，將全場氣氛炒到最高點。無奈暫停過後，塞爾提克斯馬特在左邊底線投進關鍵三分球，尼克反擊失手後，接著只能使用犯規戰術凍結時間，結果愈輸愈多，苦苦追趕了大半場，就敗在斯馬特這一球。
安森尼目前在耶誕節的平均得分為33.2分，是所有球員中最高的，但他此役手感不佳，投24僅中9。好消息是主控羅斯狀況回穩，投19中10，進帳25分5籃板。塞爾提克控衛湯瑪斯攻下27分，頭號功臣斯馬特獲得15分。
(中時電子報)
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