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「洩氣娃娃」！金瑞奇這樣評斷歐巴馬

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「洩氣娃娃」！金瑞奇這樣評斷歐巴馬
金瑞奇對於美國總統歐巴馬總統卸任前頻頻以行政命令維護其政績不以為然。(圖:美聯社檔案照)
「洩氣娃娃」！金瑞奇這樣評斷歐巴馬
金瑞奇夫婦在推特上向網友賀節。(照片取自金瑞奇推特)

美國候任總統川普的移交小組副主席、前眾院議長金瑞奇(Newt Gingrich)今天公開批評即將卸任的歐巴馬總統近周以來頻頻下達行政禁令，藉以維護其政績，這一作法有如「絕望瘋狂」之舉。

前議長金瑞奇今天在接受福斯新聞FOX NEWS專訪時指出，歐巴馬總統在距離交出政權還不到一個月的時間，以行政命令無限期的禁止在北極與大西洋地區進行外海探勘。另外，歐巴馬總統也下達禁令不得對25歲以下的來自穆斯林為主的國家的人必須向移民機構登記。同時，歐巴馬政府近來更將關在關塔那摩灣的犯人轉移至他處。

金瑞奇指出，歐巴馬總統這些舉措都是為了保護其任內的政績，以免在川普上台之後遭到撤除或改變。儘管，這些禁令是以行政命令下達，仍有可能被取消或更動，但至少會讓新政府增加困難度。

金瑞奇指出，歐巴馬總統此一舉動有如「洩氣娃娃」，當充氣娃娃在一點一點的漏氣之後，它只會越來越扁，這種做法是絕望瘋狂的，這就是歐巴馬的歷史評價。

(中時電子報)

關鍵字：金瑞奇歐巴馬川普美國總統
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