「洩氣娃娃」！金瑞奇這樣評斷歐巴馬
美國候任總統川普的移交小組副主席、前眾院議長金瑞奇(Newt Gingrich)今天公開批評即將卸任的歐巴馬總統近周以來頻頻下達行政禁令，藉以維護其政績，這一作法有如「絕望瘋狂」之舉。
前議長金瑞奇今天在接受福斯新聞FOX NEWS專訪時指出，歐巴馬總統在距離交出政權還不到一個月的時間，以行政命令無限期的禁止在北極與大西洋地區進行外海探勘。另外，歐巴馬總統也下達禁令不得對25歲以下的來自穆斯林為主的國家的人必須向移民機構登記。同時，歐巴馬政府近來更將關在關塔那摩灣的犯人轉移至他處。
金瑞奇指出，歐巴馬總統這些舉措都是為了保護其任內的政績，以免在川普上台之後遭到撤除或改變。儘管，這些禁令是以行政命令下達，仍有可能被取消或更動，但至少會讓新政府增加困難度。
金瑞奇指出，歐巴馬總統此一舉動有如「洩氣娃娃」，當充氣娃娃在一點一點的漏氣之後，它只會越來越扁，這種做法是絕望瘋狂的，這就是歐巴馬的歷史評價。
(中時電子報)
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