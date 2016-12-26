《富比世》年度名人富豪 3運動員上榜

高球天王老虎伍茲擠進美國名人富豪榜。(美聯社資料照)

《富比世》雜誌在年末公布了2016年美國20位名人富豪，其中有3位職業運動員上榜，包括第4名的麥可喬丹(已退休)、第7名的老虎伍茲、第18名的米克森(Phil Mickelson)。伍茲和米克森是高球界的老對頭，這些年闖蕩下來各自雄踞一方。

喬丹的淨資產高達12.4億美金，早已名列全球富豪榜(門檻為10億美金)，他是至今唯一上榜的NBA球員。前球王伍茲雖然歷經離婚與低潮，淨資產仍有7.4億美金的實力；46歲的高球老將米克森也累積了3.75億美金。

喬丹的主要收入來源是他市佔率極高的喬丹品牌，每年營收1億美金。伍茲與米克森則是藉由小白球賺來的，包括獎金、代言與贊助。NBA另一名球星詹姆斯雖未上榜，但年紀輕輕的他已經有2.75億美金的資產，加上他與Nike簽下總值10億美金的終身合約，他登上這張榜單也只是時間的問題。

名人榜前3名都是影視工作者，榜首是喬治盧卡斯，他將《星際大戰》出售給迪士尼之後，資產達到46億美金(在全球富豪榜與川普並列)。第2名是大導演史蒂芬史匹柏，有37億美金。第3名是歐普拉，她有28億美金。

(中時電子報)