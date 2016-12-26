耶誕樹髮型爆紅 橫掃社群網站
今年耶誕節最夯的造型打扮，莫過於「耶誕樹髮型」（Christmas treehair），各大社群網站最近都出現眾多網友分享把頭髮梳高變成耶誕樹的造型照片。
「耶誕樹髮型」的設計構想其實頗為單純，就是把頭髮梳高之後，固定在頭頂上，然後把原本掛在耶誕樹上的各種鈴鐺、吊飾，如法炮製搬過來，點綴在秀髮上。
美國國家廣播公司（NBC）報導，密西根州法明頓山（Farmington Hills）髮廊負責人約諾（Nadwa Yono），日前就為模特兒打造出號稱難度最高的一款「耶誕樹髮型」，做為廣告宣傳照片。
約諾表示，最困難的部份就是，要讓「耶誕樹髮型」呈現優雅美感，並且兼具前衛的時尚感。她說，這款髮型可以讓大家知道，造型確實可以讓「創意」與「典雅」同時展現。
至於把頭髮塑造成耶誕樹形狀的訣竅，約諾則在模特兒頭頂放了保麗龍圓錐，然後把頭髮慢慢堆疊起來，整棵「頭髮耶誕樹」成型之後，再開始進行下一步的裝飾工程，從頭到尾共計耗時兩小時之久。
早在距離耶誕節還有兩個月的今年10月間，社群網站就開始出現「耶誕樹髮型」的照片分享。
住在加州維耶西托（Vallecito）的婦人羅波爾斯（Lyn Ropers），10月間由於一雙女兒學校有「瘋狂髮型日」的趣味活動，於是動手幫年齡分別為6歲、5歲的女兒，各自把頭髮做成耶誕樹造型，為了增強視覺效果，還幫她們噴上綠色髮型噴霧，「結果她們到學校之後，獲得非常熱烈的反應，我女兒還很開心地跟同學傳授如何做出這樣的造型。」
只不過，頂著「耶誕樹髮型」出門，必須特別小心，如果上車時一不注意，髮型可能就被碰壞了。1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。