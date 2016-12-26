英王室迎耶誕 喬治與夏綠蒂樂舔拐杖糖

（左）英國劍橋公爵威廉王子25日帶著兒子喬治，一早參加完英格蘭恩格費爾德（Englefield）的耶誕禮拜後，與神職人員寒暄，而喬治則專心舔著拐杖糖。（右）劍橋公爵夫人凱特與父親麥可（中後）做完禮拜後，與神職人員寒暄，小公主夏綠蒂拿到拐杖糖，興奮不已。（圖/美聯社）

耶誕禮拜是英國王室每年的重頭戲之一，今年高齡90歲的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）雖然因為重感冒，罕見缺席數十年來必到的山均漢姆（Sandringham）私人莊園禮拜，令英國子民憂心。

但另一方面，劍橋公爵威廉王子與夫人凱特今年打破傳統，帶著小王子喬治和小公主夏綠蒂，與在170英里（約274公里）外的凱特父母共度耶誕佳節。3歲的喬治和1歲的夏綠蒂拿到拐杖糖後，迫不及待地品嚐，這對小兄妹可愛的身影與過節的興奮，讓英國大眾感受到純真的喜悅。

25日一大早，威廉就與妻子凱特帶著一雙兒女，與岳父母麥可與卡蘿‧密道頓（Michael and Carol Middleton），還有小舅子詹姆斯（James），以及剛訂婚的小姨子碧琶（Pippa）與她的未婚夫馬修斯（James Matthews）一起上位於英格蘭恩格費爾德（Englefield）的聖馬克教堂（St Marks Church）做耶誕禮拜。而明年5月，碧琶即將在這座教堂結婚。

(中時電子報)

威廉牽著喬治，而凱特抱著夏綠蒂25日一早就到恩格費爾德的聖馬克教堂參加耶誕禮拜。（圖/美聯社）

小公主夏綠蒂在親愛的媽媽凱特懷裡，表情超豐富。（圖/美聯社）