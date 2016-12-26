嘉莉費雪心臟病入院 母親：病情穩定

我要評比

以「星際大戰」（Star Wars）莉亞公主（Princess Leia）一角聞名的嘉莉費雪，23日驚傳心臟病發，她同為演員的母親黛比雷諾今天在耶誕節透過推文表示，嘉莉「病情穩定」。

法新社報導，黛比雷諾（Debbie Reynolds）推文指出：「嘉莉病情穩定。如有變化，我們會告訴大家。」

嘉莉費雪（Carrie Fisher）現年60歲，她23日搭機從倫敦飛來洛杉磯，在快抵達時嚴重病發，被送往加州大學洛杉磯分校醫學中心（UCLA Medical Center）加護病房。1051226

(中央社)