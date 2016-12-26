好天氣到今天 明北部轉雨 下探15度
今日各地及澎湖、金門大多為晴到多雲的天氣，預測溫度，北部17-29度、中部17-29度、南部則是18-29度。日夜溫差仍大，早出晚歸 還是得多添加保暖衣物。
在降雨部分，今天僅東半部地區、北部山區及馬祖有局部短暫雨；東半部及恆春半島沿海地區則易有長浪，請沿海活動或海上作業船隻多加留意。
這兩天受到高氣壓籠罩影響，全台各地天氣都相當晴朗穩定，預計穩定天氣只到今天，今晚深夜將再有一波冷空氣南下，明天中部以北和東北部將轉為有短暫陣雨的天氣型態，溫度也會因為風速增強及冷空氣南下而有所下降。
而預計明天起一直到周六，空曠地區低溫恐怕將只有15度，不過從周三開始，氣溫雖然還是偏低，但台灣附近的水氣會變少，降雨也會跟著趨緩。
至於在今天空氣品質部分，26日中部地區空氣品質指標(AQI)為對敏感族群不健康。雲嘉南及高屏地區AQI將達到對所有族群不健康。其他地區及離島為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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