NBA》勇士F4踢館 騎士驚險逆轉勝
今年耶誕大戰最令人矚目的一戰，就是衛冕軍騎士在主場迎戰西區霸主勇士隊，這是兩隊本季首度交鋒。卯足全力的勇士隊幾乎整場領先，卻在終場前1分鐘遭到逆轉，騎士隊厄文最後40秒連攻兩球，驚險以109-108氣走勇士。
勇士隊在杜蘭特加盟後首度對戰騎士，杜蘭特展現壓倒性的火力，轟下全場最高的36分與15籃板，另外克雷湯普生24分、柯瑞15分、格林16分，勇士4巨頭就包辦了91分。反觀騎士隊除了詹姆斯22投12中攻下31分之外，全隊的命中率都偏低，厄文25分、洛夫20分，3巨頭合計76分。
不過領先了大半場的勇士，就如上季總冠軍賽一樣，在最後關頭看管不住厄文，讓他切入頻頻得手，他在最後8分鐘獨得14分，與詹姆斯聯手將比分追平。勇士隊柯瑞在雙方最後一次105-105平手時，投進關鍵的三分球，但是厄文連下兩城，包括最後3.4秒的後仰跳投，騎士反倒以109-108領先；隨著杜蘭特最後一擊落空，勇士首次的復仇戰也以失敗告終。
此戰開賽前，騎士隊就意味深長的在休息室走道貼了一大張海報，上面的鏡頭就是詹姆斯在總冠軍賽第7戰從後方賞給伊戈達拉的大火鍋，這個小動作顯然就是在向勇士隊挑釁。雙方此戰打得相當激烈，脾氣火爆的格林開打不久就被吹了1次技術犯規，詹姆斯與厄文都拚盡全力，上場超過40分鐘。
(中時電子報)
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