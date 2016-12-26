NBA耶誕大戰 騎士逆轉力克勇士

美國職籃NBA在耶誕節安排5場比賽，以連續兩季上演的「雙士對決」戲碼最受矚目，上季冠軍克里夫蘭騎士今天在主場以109-108險勝金州勇士，報了去年耶誕輸球一箭之仇。

2015年耶誕大戰，勇士於主場以89-83力克騎士。

騎士明星控衛厄文（Kyrie Irving）終場前3.4秒一記漂亮的轉身後仰跳投破網，幫助騎士反敗為勝，最後以1分之差贏得這場萬眾矚目的戰役。

騎士在第4節開賽不久仍以80-94落後，不過在全場主場觀眾高聲歡呼中一步步逼近；厄文一如他在兩隊上季總冠軍賽第7戰最後1分鐘投進關鍵的三分彈，今天他也砍進比賽最重要的一球。

勇士最後還有逆轉機會，但杜蘭特（Kevin Durant）在隊友掩護後失去身體平衡，無法在時間走完前出手，只能飲恨吞敗。

騎士「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）全場攻下31分13籃板，厄文25分10助攻。杜蘭特飆出兩隊最高的36分，外加15個籃板球，湯普森（Klay Thompson）三分球投11中5，共得到24分。

這是兩隊上季史詩般總冠軍賽血拚7戰於6月19日落幕後，相隔189天再度相逢。賽前勇士戰績27勝4負，全聯盟第一；騎士戰績22勝6敗，名列東區第一，全聯盟第3。

騎士與勇士前兩年都在總冠軍賽交手，勇士在2014-2015年球季總冠軍賽，在1勝2敗劣勢下連贏3場逆轉騎士，睽違40年再度拿下總冠軍，粉碎詹姆斯回到克里夫蘭第一年想幫球隊拿下冠軍戒指的美夢。不過今年夏天詹姆斯就領軍復仇成功。

勇士上季在例行賽締造73勝9負聯盟史上單季最多勝紀錄，不料季後賽出現疲態加上傷兵，總冠軍賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢後被騎士連贏3場，成為總冠軍賽史上首支3：1領先卻慘遭大逆轉的隊伍，由騎士抱回隊史首座冠軍金盃。

詹姆斯此系列平均攻下29.7分、11.3籃板、8.9助攻、2.3火鍋及2.6抄截，成為史上第一位在總冠軍賽以上每個攻守項目均領先群雄的球員。（譯者：中央社徐崇哲）1051226

(中央社)