「最後耶誕」 喬治麥可53歲心臟衰竭辭世

英國傳奇歌手喬治麥可已於耶誕期間向人生謝幕。圖為他2012年9月9日在巴黎為愛滋慈善義演的資料照。（圖/美聯社）

圖為喬治麥可2012年9月9日演唱的神情。（圖/美聯社）

流行歌手喬治麥可（George Michael）53歲辭世，據他的公關周日告訴BBC，這位於1980年代紅極一時的「轟！」（Wham！）合唱團成員下午1點42分在家中安詳地辭世。警方說，並未發現他的死因有任何可疑之處。據《衛報》（The Guardian）報導，他原本預定2017年推出個人紀錄片。

而據《每日郵報》（Daily Mail）報導，麥可的前經理人利普曼（Michael Lippman）說，他因為「心臟衰竭」而撒手人寰。

喬治麥可的公關說，他的家人要求在這令人痛苦的時刻，讓他們保留隱私，現階段他們將不再發表任何評論。「轟！」1984年發行的《去年耶誕》（Last Christmas）廣受歡迎，早已成為人人耳熟能詳的經典聖誕曲目，不過令人唏噓的是－－這次耶誕，已成為他人生的最後一個耶誕。

喬治麥可在2011年末時，一度因肺炎病重瀕危。他在維也納接受治療後，曾淚眼婆娑地在倫敦寓所外表示，無論能不能活下去，他都體會了命在旦夕的考驗。

喬治麥可外貌出眾，曾為女性偶像，圖為他1993年12月2日在倫敦世界愛滋日中獻唱的神情。（圖/美聯社）

麥可歷經公廁誘捕事件後出櫃，公開與男友肯尼高斯（左）的戀情，圖為兩人2004年甜蜜出席英國知名同志雜誌《態度》（Attitude）倫敦公開活動的資料照。不過，他們已於2009年分手。（圖/美聯社）

他在近40年的演唱生涯中，已賣出超過1億張專輯，而他最後出的一張專輯，是2014年發行的《交響新經典》（Symphonica），推出後不久，隨即登上英國金榜銷售冠軍。

喬治麥可為英國籍希臘裔創作歌手，1980年代初時，以流行二人組「轟！」合唱團出道，曾經紅極一時。不過，「轟！」於1986年解散，喬治麥可在單飛後，1988年以專輯《信念》（Faith）創下演藝生涯高峰，成為英美兩地最受歡迎的男歌星。這張專輯從詞曲、編曲與製作等都由他一手包辦，專輯曲風更涵蓋爵士、節奏藍調、搖滾等風格。專輯《信念》在推出後，迅速登上英美兩地專輯榜冠軍，在告示牌專輯榜更獲得了12周冠軍，專輯在美銷售數字更高達8白金。

喬治麥可早年曾捐助衣索比亞難民，後來更長期投身愛滋病防治運動。他多次舉辦慈善演唱會，捐出所得款項。他甚至表示，自己名利雙收，退休後他的作品將全部在網路上讓歌迷付費下載，而所有款項都轉交慈善機構。

雖然喬治麥可外貌出眾，曾為女性偶像，但他的性取向一直為人所好奇。最富爭議性的，就是他1998年4月7日在美國加州比佛利山的公園公廁內，被便衣警察誘捕，並被控以公共猥褻罪。後來喬治麥可「不提抗辯」，也就是不承認有罪，但也不抗辯的方式終結。最後他獲處810美元（26,000元台幣）罰鍰，並服80小時社區服務役。後來喬治麥可根據這起事件，發行了音樂錄影帶《界外》（Outside），片中有兩名穿著警察制服的男子接吻。

而在公廁誘捕他的羅德里格斯（Marcelo Rodríguez）指控麥可影射他，並毀謗他，1999年求償1000萬美元（約3.2億台幣）。不過，上訴法庭於2002年裁決，羅德里格斯身為公務員，不能合法求取精神傷害賠償。

歷經這次事件後，喬治麥可出櫃，也公開了與男友肯尼高斯（Kenny Goss）自1996年6月便開始的關係。然而，歷經種種考驗後，兩人已於2009年分手，但麥可直到2011年才正式宣布。

麥可在演藝生涯後期不斷與毒品及健康問題纏鬥，自2006年起，他便經常因曾因持有並吸食毒品被捕，更因駕車違規肇事，而被吊銷駕照。他說，這是「經年累月憂傷與自暴自棄」的結果。此外，麥可也曾表示，他為高調違法落網，可能對致力爭取世人接受的同志產生負面影響，而感到自責與懊悔。

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(中時電子報)