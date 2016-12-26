BBC：歌手喬治麥可辭世 享年53歲

我要評比

英國廣播公司（BBC）快訊報導，英國男歌手喬治麥可（George Michael）公關表示，喬治麥可已辭世，享年53歲。

喬治麥可1980年代是紅極一時的轟合唱團（Wham）主唱，後來單飛。公關表示，他「在家中平靜地辭世」。

警方指出，喬治麥可的死無值得懷疑之處。（譯者：中央社何宏儒）1051226

(中央社)