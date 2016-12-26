12月26日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●總統：公教勞年金改革 拚520過關

蔡英文總統昨天對媒體表示，公教及勞工的年金改革迫在眉睫，分區座談、國是會議召開後，明年3、4月間，行政考試兩院會將年金改革的相關法案送交立法院，她希望在520就職一周年，年金改革法案能夠通過，明年夏天，改革就成為進行式。

●為納粹風波止血 光復中學校長請辭

新竹市光復中學納粹變裝風波一發不可收拾，校長程曉銘飽受各界抨擊，25日決定辭職下台以示負責，並透露前晚已將辭呈傳真給在國外的董事長陳東和，並口頭向部分董事說明辭意，就等董事長回國批准，盼風波能到此為止；校長引咎辭職，學務團隊士氣低落，覺得害到無辜的校長，更有學生在臉書上表示，只是想藉表演諷刺冷血獨裁，但現在學習到對這種爭議性的主題還是少碰為妙，真的很對不起。

●不納入公教勞年金改革 林萬億：軍人退撫 另案設計

在年金改革分區座談登場前夕，身兼年改會執行長的行政院政務委員林萬億昨日表示，考量軍人職業特性，委員會議已達成共識，軍人的年金改革將單獨設計，不納入國是會議討論議題。其中，軍公教勞退休採計年資議一致化，以15年、20年、25年為三項備選方案。

重點要聞

●亂搞 廣告公司「造雪景」 闖秘境撒鹽毀生態

污染生態又扯謊！北市一家廣告公司前天到宜蘭芃芃溫泉拍廣告，為營造雪景竟在溪床撒兩百公斤鹽巴，遊客拍照po網引發撻伐，該公司道歉時聲稱「已清理八、九成鹽巴」，縣府昨說該公司未通過申請擅自闖入拍攝，又遺留大量鹽巴及垃圾，已採集水和土壤化驗開罰，而委託拍攝的手遊公司也聲明不會採用這次拍攝內容，專家則痛斥，鹽分過高恐讓藻類、魚蝦死光，破壞當地生態，實在亂來！

●救護車線上給藥 救心肌梗塞

從死神手中救人！高市林姓男子上周五突胸痛，向茄萣消防分隊求助，送醫途中包括高級技術救護員在內的兩名救護員在車上幫林男做心電圖，傳給醫師確認心肌梗塞，在醫師線上指導下給林男服用抗凝血藥物，讓林男抵達醫院後，能第一時間進行氣球擴張手術，及時救回一命，創下國內第一個在救護車線上給藥搶救心肌梗塞病例。

●遼寧號繞航東部外海

中共軍機繼日前繞台後，解放軍首艘航空母艦「遼寧號」，昨在至少7艘驅逐艦、護衛艦伴隨下，首度穿越「第一島鏈」，經日本宮古海峽及我東部外海，展開首次航母戰鬥群的遠海訓練。日本防衛省昨公布觀測到的共軍航母動向。我國防部官員昨透露，中國航母艦隊預計今凌晨通過我東部海域，將進入西太平洋。

重點要聞

●年金改革方案出爐 公教勞最高都繳18趴

國家年金改革首場分區會議本周六登場，政院年金改革辦公室擬定討論備選方案也出爐，未來公、教保費費率最高將逐年調至百分之十八，勞保最高達十八點五；年金請領年齡一律調高至六十五歲，並降低所得替代率，平均投保薪資期間最多拉至廿五年，同時也要十八趴優惠存款盡速走入歷史，簡單說是「繳多、領少、延後退」。

●遼寧艦跨區訓練 大陸航母作戰力提高

解放軍遼寧艦航母編隊赴西太平洋海域首次遠海訓練，大陸中央電視台昨曝光廿四日在東海海域訓練畫面，數架殲—15艦載戰鬥機升空完成多個訓練項目。 這次「跨海區的訓練」，凸顯大陸航母編隊遠航、適應與作戰能力等已大幅提高。

●年金改革在即 蔡提名李逸洋任考試院副院長

年金改革在即，考試院副院長高永光日前請辭，總統府昨天宣布，蔡英文總統已決定提名考試院保訓會主委李逸洋為新任考試院副院長人選，今向立院送出咨文，由立院行使人事同意權。

重點要聞

●蔡：18趴可提早4年內退場

蔡英文總統與陳建仁副總統昨天邀集各報社主管，在總統官邸聽取年金改革簡報。蔡總統指出，這次的年金改革，最重要的目標是健全年金制度使其能夠永續，確保國民的老年生活不虞匱乏，希望至少讓一個世代不用擔心年金的領取會有問題。

●政院：國民黨把日食輸台公聽會當黨魁選舉比武場

政府加開日本食品輸台評估及管理公聽會，昨天因會場爆發衝突混亂而改開座談會；行政院發言人徐國勇及衛福部次長何啟功昨晚表示，國民黨似把公聽會當成黨主席選舉的比武場，且有人蓄意挑起仇日情緒，對此感到極為遺憾。

●黨主席提前選舉黨中央強行通過 國民黨中常委今狀告黨主席

國民黨中央上週在逾廿位中常委缺席下，仍強行在中常會通過下屆黨主席等選舉期程，投票日較往例提早約兩個月，引爆重大爭議。國民黨中常委姚江臨昨表示，已委任曾替前立法院長王金平打贏「馬王政爭」官司的律師許英傑，於今早到台北地院提起民事訴訟，狀告黨主席洪秀柱及黨中央。

(中時電子報)