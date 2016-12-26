川普女兒搭機遭嗆事件 留言延燒亞馬遜
美國總統當選人川普的長女伊凡卡日前與家人搭乘捷藍航空班機時，遭一名男性乘客嗆聲，引起網友對事件各種批抨，相關留言一路延燒到亞馬遜網站。
22日早晨，伊凡卡（Ivanka Trump）與丈夫帶著三個孩子，還有幾名親友隨行，從紐約甘迺迪機場搭乘捷藍航空（JetBlue）航班要前往舊金山。不過，起飛之前，一名男性乘客對她嗆聲，指責「妳的父親毀掉國家」，並抱怨「她為什麼搭我們這班飛機？她不是應該有私人飛機嗎？」
雖然空服人員後來將這名男性乘客護送下機，並為他安排轉搭其他航班，但事件發生迄今已3天，仍然漣漪不斷。
根據媒體報導，對伊凡卡嗆聲的乘客，是來自紐約布魯克林的律師高德斯坦（Dan Goldstein）。當時也一起被捷藍航空請下飛機的，還有高德斯坦的同性伴侶拉斯諾（Matthew Lasner），以及他們兩人的幼齡孩子。
拉斯諾是紐約市亨特學院（Hunter College）都市政策與規劃系教授，曾出版「高尚人生：郊區世紀的公寓生活」（High Life: Condo Living In The Suburban Century）一書，結果這本書近日在亞馬遜網站（Amazon）被大批網友留言抨擊，內容大多與捷藍航空事件有關，使得這本書的評價分數被拉低到只剩1.3顆星而已。
截至今天為止，這本書共有218篇網友評價留言，其中高達92%評價只給「1顆星」，另外有6%留言是給「5顆星」。
一位署名「亞馬遜顧客」的網友在評價欄留言寫道：「讀了讓我覺得飽受言詞攻擊。彷彿好像有時差一樣。短期間內我不會再搭乘這本書的閱讀航班。」1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。