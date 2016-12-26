川普女兒搭機遭嗆事件 留言延燒亞馬遜

美國總統當選人川普的長女伊凡卡日前與家人搭乘捷藍航空班機時，遭一名男性乘客嗆聲，引起網友對事件各種批抨，相關留言一路延燒到亞馬遜網站。

22日早晨，伊凡卡（Ivanka Trump）與丈夫帶著三個孩子，還有幾名親友隨行，從紐約甘迺迪機場搭乘捷藍航空（JetBlue）航班要前往舊金山。不過，起飛之前，一名男性乘客對她嗆聲，指責「妳的父親毀掉國家」，並抱怨「她為什麼搭我們這班飛機？她不是應該有私人飛機嗎？」

雖然空服人員後來將這名男性乘客護送下機，並為他安排轉搭其他航班，但事件發生迄今已3天，仍然漣漪不斷。

根據媒體報導，對伊凡卡嗆聲的乘客，是來自紐約布魯克林的律師高德斯坦（Dan Goldstein）。當時也一起被捷藍航空請下飛機的，還有高德斯坦的同性伴侶拉斯諾（Matthew Lasner），以及他們兩人的幼齡孩子。

拉斯諾是紐約市亨特學院（Hunter College）都市政策與規劃系教授，曾出版「高尚人生：郊區世紀的公寓生活」（High Life: Condo Living In The Suburban Century）一書，結果這本書近日在亞馬遜網站（Amazon）被大批網友留言抨擊，內容大多與捷藍航空事件有關，使得這本書的評價分數被拉低到只剩1.3顆星而已。

截至今天為止，這本書共有218篇網友評價留言，其中高達92%評價只給「1顆星」，另外有6%留言是給「5顆星」。

一位署名「亞馬遜顧客」的網友在評價欄留言寫道：「讀了讓我覺得飽受言詞攻擊。彷彿好像有時差一樣。短期間內我不會再搭乘這本書的閱讀航班。」1051226

(中央社)