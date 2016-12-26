鄭明典：今天雲淡風輕會熱

我要評比

中央氣象局預報中心主任鄭明典說，今天屬於微弱東風的環境，大氣穩定，會熱。

中央氣象局表示，26日台灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區、北部山區及馬祖有局部短暫雨。

氣象局預報中心主任鄭明典也在臉書上以「今天雲淡風輕，會熱！」為題，寫到他現在已經習慣每天一早看看天空藍不藍，然後比對一下空氣品質指標。

鄭明典說，北台灣很好，有藍天；中南部就不太理想了。

他表示，今天屬於微弱東風的環境，大氣穩定。但是天氣圖上，北方系統已經蓄勢待發，提醒民眾要注意。1051226

(中央社)