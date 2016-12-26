金鐘國被爆有女友 對象傳是智孝
韓國人氣節目《Running Man》日前因宋智孝與金鐘國「被下車」，兩人心情大受影響，粉絲也相當不滿，這樣的舉動引起廣大爭議後，《RM》剩餘成員最後決定全數退出；而昨除了先前退出的Gary外，其餘6人昨現身頒獎典禮，沒想到金鐘國還被好友爆料「不是有女友了？」許多網友更猜測莫非真的是智孝？
《RM》6人昨晚現身《SBS演藝大賞》，大家看來心情不錯，可大夥兒鏡頭卻被指少得可憐。有趣的是，金鐘國與車太鉉這對好友受邀當頒獎人時，車太鉉竟爆料「好像有女友了吧？」、「是想要瞞到什麼時候？」讓一旁的金鐘國嚇得直冒汗。
而這一爆料，有人認為車太鉉是「年度造謠」，可也有網友紛紛猜測莫非真的是和金鐘國曾傳過緋聞的宋智孝？加上Gary曾在節目說過「與智孝交往就要下車」的話，更讓許多粉絲希望「金鐘國有女友，且女友是智孝」的傳聞是真的！
(中時電子報)
關鍵字：金鐘國、宋智孝、Running Man
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