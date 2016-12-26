立院審婚姻平權案 反修法民眾聚集抗議

婚姻平權法草案審查 │20161226中視新聞LIVE直播

立院法制委員會審婚姻平權法案，一早護家盟等反同婚團體已開始聚集。（王英豪攝）

反同民眾衝撞立院後，隨即遭警方壓制。(郭建伸攝)

反同團體試圖翻進立法院抗議。(郭建伸攝)

白衣群眾手被束帶綑綁後，集體坐在立院大門外。(郭建伸攝)

(11:43更新內文) 立法院司法法制委員會今審查「婚姻平權法案」，反同團體在上午10點半衝撞進陸續翻進立法院。值得注意的是，反同牧師趙曉音在立法院大門前掛配「下一代幸福聯盟牌子」，在立院大門內以耳機、手機聯絡事情；警方在立院大門前不斷以擴音器喊著「趙曉音牧師，請不要帶群眾衝撞」，但都未發現趙曉音在大門前。直到11點15分左右，才有警方以束帶逮補趙曉音。

立院法制委員會審婚姻平權法案，挺同婚及反同婚團體都在立院周邊舉辦集會活動，挺同婚在立院濟南路、護家盟等反同婚團體在立院中山南路正門聚集。反同團體大約10點半左右，群眾試圖攀爬衝撞立院大門口；但警方人力優勢，只要白衣抗議者翻入後，就隨即制伏，並用束帶將手捆綁住，手被捆住的群眾坐在立院大門集體坐在立院大門。

反同團體主舞台高喊「婚姻家庭、全民決定」，群眾也不斷怒吼要立法院開大門；不過警方也用麥克風回應，趙曉音牧師不應該再讓自己的群眾翻牆受傷，表示作法已違法。

(中時)