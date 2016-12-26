Last Christmas名曲主唱 喬治麥可辭世

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英國男歌手喬治麥可的公關表示，唱紅「Last Christmas」的喬治麥可已於耶誕假期期間辭世，享年53歲。喬治麥可近40年演藝生涯銷售逾1億張專輯。

1980年代轟合唱團（Wham）一員的喬治麥可（George Michael）唱紅多支金曲，後來單飛表現依舊出色。

英國廣播公司（BBC）和法新社報導，公關發布聲明表示，「我們以最沉重心情證實，我們摯愛的兒子、兄弟和朋友喬治麥可，耶誕假期期間在家中平靜地辭世」。

路透社報導，警方指出，喬治麥可的死因無值得懷疑之處。

英國天空新聞網（Sky News）報導，喬治麥可是在轟合唱團時期，以「Club Tropicana」、「Last Christmas」等暢銷歌曲聲譽鵲起。

本名帕納尤托（Georgios Kyriacos Panayiotou）的喬治麥可近40年演藝生涯銷售逾1億張專輯。

他的紀錄片預定2017年發行。（譯者：中央社何宏儒）1051226

(中央社)