年後轉職潮 5場就業博覽會登場

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勞動部規劃年後在宜蘭等5地舉辦5場就業博覽會，預計釋出近1萬5000個職缺，希望讓想轉職或正在待業中的民眾順利找到工作。

一年的尾聲又要到了，年後往往也是勞工轉換跑道的熱門時機點，勞動部規劃從明年2月起，在宜蘭、新竹、台中、雲林、屏東等地辦理5場大型就業博覽會，預計屆時有近1萬5000個職缺。

首場博覽會將在106年2月12日在新竹市立建功高中登場，此場就業博覽會將以科技業為徵才主題，邀請新竹科學園區內的科技大廠，提供4000個職缺。

勞動部勞動力發展署表示，部分求職民眾常不太清楚要找什麼工作、適合什麼工作，為解決民眾找工作的困擾，新竹場次在活動現場會安排就業輔導人員，提供民眾相關職涯諮詢服務，幫助求職朋友做好就業準備與職涯規劃。

配合科技業主題，在現場也會展示3D列印及智慧型機器人等職訓成果。且現場將不會有紙本活動手冊，改以職缺電子書與QR Code數位條碼，並架設無線網路、筆記型電腦與大型互動式觸控螢幕等設備，讓民眾透過自有行動裝置或現場提供的設備，隨時隨地上網查詢廠商資料與職缺。1051226

(中央社)