潘基文：領導人少了同情 全球衝突不斷
全球衝突不斷，即將卸任的聯合國秘書長潘基文指出，不少衝突與問題皆由領導人造成，領導人必須認真、真誠聽取人民聲音。他同時稱許儒家的「齊家、治國、平天下」哲理。
擔任10年聯合國秘書長職務的南韓籍潘基文，卸任前對聯合國新聞網（UN News）發表任職感想。他日前曾在任內最後1場記者會，間接暗示將返韓參選下屆總統。
潘基文坦言秘書長任內，許多事情依舊無法實現，世界並不和平，相當令人失望，全球需要更加團結與同情。而達成2030年全球永續發展議程和氣候變化「巴黎協定」是其最大成就。
潘基文觀察，全球不少衝突是由領導人造成，他們違反聯合國憲章、對基本人權沒有堅定承諾，「少了團結、理解、同情，導致人民憤怒與失望，站出來反對」。
他期盼這些國家或地區領導人「置公眾利益於一切之上，置於個人、狹隘或區域的觀念之上」。
面對外界的評價，潘基文說，秘書長職務非常艱難，繁忙至極，一定要堅定信念、承諾、專注工作，保持平衡。
潘基文還指出，做為國家、社區或組織領導人，「必須認真、真誠、仔細傾聽人民的聲音，必須把自己利益置於公共利益之後」。他也學到儒家的教義哲理「齊家、治國、平天下」，若想讓家人和諧，必須真正用心。
談到對下任秘書長的前葡萄牙總理古特雷斯（Antonio Guterres）的期許，潘基文認為，上任後除了必須有積極任事的激情，也應伴隨更多同情，對別人的同情，因為全球有數億人需要聯合國的支持。
至於卸任後的規畫，72歲的潘基文說，「我的態度很開放」，只要有必要，他將不遺餘力對他的國家或更廣泛的區域做一些事情。1051226
(中央社)
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