台中拚汙水用戶接管率 爭取補助加倍
台中市日前汙水下水道總接管戶數已突破13萬戶數，全國第4。台中市積極向中央爭取105年至109年補助經費約新台幣132億元，平均每年可獲中央補助約25億元，較往年增加約2倍。
水利局表示，未來除市區人口密集區持續進行接管工程，豐原區、太平區也開始進行主次幹管施作及污水下水道分支管網佈設。
此外，市府已向中央爭取經費規劃北大里地區用戶接管工程，搭配太平新光、豐原等5座水資中心興建，將大幅增加污水處理量，屆時每日可處理污水總量可由目前10萬噸達到約26萬噸，服務人口可達百萬人以上。
依水利局數據，105年9月全市用戶接管戶數再創新里程碑，正式突破13萬戶，繼台北市、新北市、高雄市之後成為全國第4個用戶接管數達13萬戶的縣市。
10月底接管率為19.2%，預計至107年公共污水下水道接管戶數可達約18萬戶。1051226
(中央社)
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