熱帶虎頭蜂體大毒強 大膽島開放須注意

金門國家公園管理處指出，到目前為止大膽島已記錄到312種昆蟲，其中8種是全國新記錄種；而當中的熱帶虎頭蜂體型大，毒性又強；因應大膽島開放在即，必須留意追蹤觀察。

金門國家公園管理處為了詳實記錄烈嶼地區完整的昆蟲名錄，並因應未來隨著開發而加速的環境變遷，以了解各類昆蟲的消長情形，從民國104年起委託福爾摩沙生態公司張永仁辦理「烈嶼昆蟲攝影案」，建立烈嶼地區昆蟲資源基礎調查，同時蒐集影像資料，調查範圍包含烈嶼地區和大膽島。

大膽島在金門縣政府的規劃下，將與烈嶼結合並推動為觀光亮點，目前正積極推動開放籌備中。為了兼顧生態觀光與生態保育，金門國家公園管理處在金門縣政府觀光處與建設處農林科協助下，由張永仁登島進行大膽島的昆蟲基礎調查。

經過2年調查，除了7、8月常見、族群量豐富穩定的特色甲蟲--翹角姬兜蟲外，目前大膽島已記錄到312種昆蟲，其中8種是全國新記錄種，分別是：麻胸黃紋步行蟲（Chlaenius junceus）、欖仁瘤象天牛（Coptops lichenea）、黑盾肥腳金花蟲（Gonioctena fulva）、熱帶虎頭蜂（Vespa tropica）、黃帶丸尺蛾（Plutodes exquisita）、腌翅弄蝶（Astictopterus jama）、小帶透翅蛾（Nokona pernix）和中文名未定的尺娥（Psilalcis galsworthyi）。

金管處說，當中最值得長期追蹤的就屬熱帶虎頭蜂這種大型蜂類，目前僅於今年6月上旬在大膽島有單一的標本採集紀錄，牠在大膽島的出現是偶發性飛過？還是已經有長年累代繁殖的族群？恐怕需要在島上持續追蹤調查才能確認。

由於熱帶虎頭蜂屬於大量群棲的社會性昆蟲，對人畜有一定程度的危險性，而且體型又比金門地區固有的黃腰虎頭蜂大很多，毒性相對更強，是否為大膽島的固有種，隨著未來大膽島將開放觀光，這種昆蟲更須特別留意追蹤觀察。

張永仁表示，會發現這麼多新紀錄種，是因為不同島嶼間因海洋隔離的年代久遠，一些飛行力強的昆蟲各有機遇不同的族群擴散，因此造就了島嶼間各異其趣的族群分布。而且大膽島離廈門不及5公里，它也遠比烈嶼、金門都更貼近福建陸地沿岸漳州港附近，因此擁有少數烈嶼、金門都見不到的昆蟲物種，其實也相當符合地理位置的特色。

金門國家公園管理處表示，根據歷年調查統計，金門本島昆蟲名錄約有1000多種，但全島面積只有0.79平方公里的大膽島，卻能擁有300多種的昆蟲種類，顯現大膽島昆蟲多樣性資源非常豐富，後續值得更進一步觀察並研究。1051226

(中央社)