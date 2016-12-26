柯P談婚姻平權：「人家喜歡關你屁事」

台北市長柯文哲。（中央社）

立法院司法委員會今天審查同性婚姻的民法修正案，挺同、反同團體湧入周邊聲援。台北市長柯文哲今到杭州南路上接受廣播專訪時談到，台北市今天開始發「同婚卡」，凡遇手術簽字等狀況，有法律效力；柯坦言，自己如果看到「男男」、「女女」接吻會覺得不舒服，但「要忍耐，人家喜歡關你屁事！」

柯文哲今早上蔻蔻早餐接受周玉蔻專訪，首先就談到婚姻平權議題。柯文哲表示，台北市發的同婚卡有法律效力，比方說醫學上要簽同意書；至於現在在吵民法或是設專法，就外科醫師的角度而言，他比較務實，不管白貓黑貓，能抓老鼠就是好貓，先把實質上的需要解決，文字上的部分他比較不清楚。

周玉蔻追問柯文哲，怎麼看此次蔡英文政府的處理？柯說，政治上不要想討好所有人，李登輝前總統曾說「不滿意但可以接受」，但他認為是「不滿意但可以忍受」，大家都可以忍受就很了不起。他還建議，一個國家事情這麼多，就像聯考不可能每科都100分，能靠其他科補回來就好。

面對主持人詢問自己對同志的看法「看到男男、女女親嘴會不會反感？」柯文哲立刻回答「會！」但他也說，雖然不是很舒服，「但人家喜歡，關你屁事！」

(中時)