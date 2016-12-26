MLB》曾投無安打 皇家小聯盟約簽桑契士

桑契士2009年曾投出11K的無安打比賽。(美聯社資料照)

(09:48更新內文)今年王建民成功在皇家隊東山再起，皇家依循此模式，找尋可用之兵，最新消息是以小聯盟合約，簽下34歲前巨人13勝投手、投過無安打比賽的桑契士(Jonathan Sanchez)，附帶參加明年大聯盟春訓。

2009年7月11日，效力巨人的左投桑契士，對教士投出無安打，若非隊友失誤，將會是「完全比賽」。2010年，繳出13勝9敗，自責分率3.07的成績，全是生涯最佳。2011年起左手傷痛不斷，找不回昔日水準，之後流浪皇家、洛磯與海盜。

桑契士今年初和紅人簽小聯盟合約，但春訓就被釋出。他大聯盟生涯8年，累積39勝58敗，自責分率4.70；桑契士主要擔任先發，投786.1局，送出796K，三振能力相當不錯。

(中時電子報)