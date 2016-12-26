審婚姻平權法案 立院內外優勢警力駐守

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立法院司法及法制委員會今天審查婚姻平權法案，朝野黨團都表示不會阻擋。但立法院內外周邊街道都有優勢警力駐守，慎防有人衝進立院干擾議事。

立法院司法及法制委員會上午審查婚姻平權法案，立法院朝野黨團都表示，不會干預、阻擋，但對於修民法還是立專法，仍無共識，就算完成初審，離三讀還有很長的路要走。

但今早立法院周邊都有優勢警力駐守，院區內警力部署滴水不漏，康園餐廳外設有警察補給站，咖啡行動車提供咖啡等飲料與補給品；場外社團集結，播放歌曲。1051226

(中央社)