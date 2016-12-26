金門文化志工讚 20年如一日

金門縣文化局志工隊報名角逐文化部「第23屆全國績優文化志工表揚」，不但獲得睽違10年的「全國績優文化志工團隊大獎」；個人獎方面，金銀銅質獎章也都有斬獲。

金門縣文化局志工隊分別由楊清風、許淑慧擔任隊長、副隊長，這次團隊與台灣4個單位獲得團隊獎。

金門縣文化局志工隊成立於民國84年，是金門縣最早成立的志工團隊，但團隊不倚老賣老，服務內容及服務品質隨著政策與時代變遷推陳出新，近年來積極參與「元宵節燈會、提燈踩街遊行、燈會猜謎」、「跨年晚會」、「全國古蹟日巡禮」、「世界金門日」、「大陸書展」、「兩岸民間藝術節」等大型活動，隊上志工幾乎全體動員，使活動圓滿達成。

此外，每年暑期開辦的「兒童作文夏令營」，端午節開辦「端陽香包製作班」，策辦、教材及道具準備、師資幾乎全由志工隊成員一手承攬，是一支配合度高、也具有主動創新策辦實力的志工隊伍。

在個人獎方面，陳森照獲得金質獎，全國共有10名得獎人。陳森照是金門縣文化局志工隊創隊元老之一，自84年志工隊創隊以來就擔任志工，具有領導、策劃及執行能力，曾多次擔任團隊幹部。此外，他愛好攝影藝術，作品曾多次在金門、台灣及國外展出。

許月輝從86年8月加入文化志工隊，身為家管的她一有時間就主動參與志願工作。她與全國19位文化志工共獲銀質獎。

銅質獎全國共有50名，金門得獎人陳碧麗加入文化局志工隊已近20年，待人親切，並曾在94年、99年及103年三度當選文化局績優志工，101年獲頒金門縣政府績優志工。

縣長陳福海最近接見了這批得獎志工，肯定他們為文化服務及藝文推廣的貢獻和付出，認為得獎是實至名歸。1051226

(中央社)