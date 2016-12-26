立院審婚姻平權案 護家盟陳情

立院法制委員會審婚姻平權法案，一早護家盟等反同團體已開始聚集。（王英豪攝）

立院法制委員會審婚姻平權法案，挺同及反同團體都在立院周邊舉辦集會活動。（王英豪攝）

挺同及反同團體都在立院周邊舉辦集會活動。（王英豪攝）

立院法制委員會審婚姻平權法案，挺同及反同團體都在立院周邊舉辦集會活動，挺同在立院濟南路、反同在立院中山南路正門，一早護家盟等反同團體已開始聚集。

(中時)