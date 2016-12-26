林心如首放閃！「親愛的」同框霍建華甜爆

林心如首公開與霍建華合照。（圖／取材自林心如臉書）

林心如即將升格當新手媽媽。（圖／本報系資料照片）

林心如和霍建華今年雙喜臨門，7月舉辦海島婚禮，接著宣布肚皮有喜，不過夫妻倆都對新婚生活與孕事相當低調，而林心如今（26日）難得曬出與霍建華合照，甜喊「Happy birthday my dear」（親愛的生日快樂），夫妻倆首度曬恩愛，模樣甜爆。

林心如今凌晨首公開與霍建華合照，為老公慶祝36歲生日，蛋糕還有「I ❤daddy」字樣，霍建華臉紅俏皮托腮入鏡，夫妻恩愛模樣閃瞎眾人。而日前霍建華主演的新片《28歲未成年》上映時，林心如就以行動力挺，買下多張電影票還排成圓圈，現在大方同框，也期待兩人早日曬一家三口。

(中時電子報)