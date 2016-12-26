幸福盟調查：7成6民眾支持同婚交付公投
下一代幸福聯盟今天表示，根據幸福盟全國民調顯示，7成6民眾支持公投解決同婚入法爭議，5成7支持另立法，呼籲同婚法停止審查、交付全民公投。
下一代幸福聯盟今天上午在立法院正門中山南路上舉行「婚姻家庭‧全民決定」活動，呼籲停止審查、交付公投。
下一代幸福聯盟先前委託聯合行銷公司進行電話民調，12月13日至15日針對全台22縣市滿20歲民眾抽樣調查，有效樣本數1110人，在95%信心水準下，正負抽樣誤差值為2.9個百分點。
下一代幸福聯盟家長代表曾獻瑩表示，從全國民調看出，52.6%民眾不希望改變民法中婚姻的定義，僅34.3%民眾認同修改民法，57.1%民眾認為可另立法保障同性伴侶權益，僅12.4％支持修民法，76.4%支持公投來解決爭議。
曾獻瑩指出，同性婚姻目前在台灣是零共識議題，呼籲立法院停止審查，將同婚議題交付公投，立院審查就是強行闖關、黑箱作業，沒有給時間和空間和社會對話，公投才是真正的民意。
幸福盟也提出7大訴求，包括社會對立嚴重、沒有共識；立法強行闖關、黑箱作業；沒有影響評估、盲目修法；修法衝擊教育、影響孩子；13位立委審查、少數決定；婚姻一夫一妻、修法違憲；公投才是民意、全民決定。1051226
(中央社)
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