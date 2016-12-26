川普挑戰一中 北京發動宣傳戰回擊

我要評比

特派員看世界專欄美國準總統川普質疑「一中」政策，北京表面上反應克制，未曾指名道姓批評。但北京並未忍氣吞聲，近期大打「一中」宣傳戰，招數不斷，一如南海仲裁期間爭取國際認同的手法。

川普（Donald Trump）2日與總統蔡英文通電話後接受美媒專訪時說，他完全了解「一個中國」政策，但不懂美國為何要被「一中」政策束縛，除非美中在貿易等其他議題上「達成協議」（make a deal）。

川普發表這番言論前，才在推特和謝票場合抨擊中國大陸在貿易、北韓、南海等議題上的作為。此話一出，外界解讀他想以美國長期奉行的「一中」政策，當作和北京在前述議題上討價還價的籌碼。

對北京而言，所謂的「台灣問題」涉及核心利益，面對還未上任的川普公開挑戰「一中」原則底線，自然不可輕忽。

大陸外交部發言人耿爽12日在記者會表示，「一中」原則若受干擾或破壞，中美關係健康穩定發展和兩國重要領域合作就無從談起。大陸外交部長王毅緊接著在瑞士說，若試圖破壞「一中」原則，「最終只能是搬起石頭砸自己的腳」。

這些隔空喊話雖未點名川普，卻明顯是針對川普而來。

北京以此表明「一中」是無法擺上談判桌交易的「非賣品」後，接下來一連串看似毫不相干的事件，都被大陸摻進「一中」元素。北京開始打起宣傳戰，塑造國際社會力挺「一中」原則的氛圍。

首先，法國外長艾侯（Jean-Marc Ayrault）14日接受法媒訪問時批評，川普質疑「一中」政策的談話「不太聰明」。大陸官方隨即公布，王毅和艾侯通電話時讚賞他對「一中」原則問題表明的立場。

隨後，挪威外交大臣布倫德（Borge Brende）訪問大陸，中挪宣布雙邊關係正常化，結束因大陸異議人士劉曉波2010年獲得諾貝爾和平獎而陷入冰點的關係。

據陸方新聞稿，布倫德19日在北京會見王毅時提到，挪威政府堅定奉行「一中」政策。大陸國務院總理李克強隨後會見布倫德，讚賞挪威「堅持『一個中國』政策、致力於改善和發展對華關係的誠意」。

最後便是聖多美普林西比20日宣布與台灣斷交。

有別於甘比亞2013年11月與台灣斷交時的低調反應，大陸外交部發言人華春瑩這次立即表示讚賞，歡迎聖國「回到『一個中國』原則的正確軌道上來」，還說斷交決定體現聖國對「一中」原則的認同。

這些事件都留下北京密集操作「一中」原則的鑿斧痕跡，但大陸涉外官員卻在私底下輕描淡寫地說：「What a happy coincidence.（多麼美妙的巧合）」

北京清華大學台灣研究院副院長巫永平認為，川普與蔡總統通話，質疑「一中」政策之餘還暗示可拿來交易，北京必須對川普有所「提醒」，表明北京「不會讓這事情發生就過去了」。

巫永平表示，上述一連串事件，特別是台聖斷交，正好讓北京有機會向世界上所有國家表明「『一中』是跟大陸建立正常關係必須要堅守的原則」。

這不禁令人想起，南海仲裁結果7月出爐前，大陸涉外部門不斷拉攏其他國家，替北京主張透過雙邊協商解決爭議的立場背書。大陸外交部曾宣稱，全球有60多個國家認同北京抵制南海仲裁的立場。

但華爾街日報6月報導指出，實際上僅有8國支持北京在南海仲裁問題上立場，而且以小國居多。

南海仲裁裁決公布後，北京除拒不承認「九段線」主張遭否定的結果，也持續在國際社會宣傳以「雙軌思路」解決南海爭議的思維，力阻美國等域外國家插手。

由此可見，在美國新政府的台海政策明朗前，北京為捍衛「一中」原則，這場「一中」宣傳戰預料仍會打下去。但能否達到預期目標，讓川普陣營在「一中」政策立場上有所軟化，就要另當別論了。1051226

(中央社)