柯文哲：看同性接吻不舒服 但關你屁事
台北市長柯文哲今天表示，他看到同性接吻「不是很舒服，但是人家喜歡關你屁事？」
立法院司法及法制委員會今天審查婚姻平權法案，挺同婚及反同婚團體都在立院周邊集會。
柯文哲上午接受媒體人周玉蔻專訪，周詢問柯文哲，有人認為同性戀違反自然，以醫生的角度認為同性戀是天生的還是後天造成的？
柯文哲回應「都有啊，很多病是先天加後天都會」，但是多元文化、忍受是文明的基礎，他22歲的助理把他罵一遍，說他觀念太落伍，他就開始忍受了，「年輕人跟我們這些50歲以上的想法差太多了」。
柯文哲坦言，他看到男男或女女等同性接吻會反感，「不是很舒服，但是人家喜歡關你屁事？」
柯文哲說，他同意婚姻平權，北市也發出「同志伴侶卡」，讓同志伴侶可以簽醫療手術同意書、或請假。但至於婚姻平權要訂專法還是民法等細節，他搞不清楚，他是以比較務實的態度來處理，「不管黑貓白貓，可以抓老鼠的就是好貓」。1051226
(中央社)
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