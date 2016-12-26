以色列總理怒召見美大使 大罵歐巴馬
向來是以色列外交護盾的美國，23日在聯合國安理會反對以色列屯墾決議中，罕見地投下棄權票，以色列總理尼坦雅直指這是「在聯合國重創以色列的可恥決議」，他今天召見美國大使夏皮洛，嚴厲抨擊歐巴馬政府，認為該決議的幕後主使，毫無疑問地是歐巴馬與國務卿凱瑞發起、支持、協調措辭而且要求通過的。
美國國務院對法新社證實，夏皮洛大使（Daniel Shapiro）與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）見面，但拒絕發表評論。尼坦雅胡今天稍早也召見其他10位支持這項聯合國決議的國家大使。
該決議要求「以色列立即且完全停止在占領的巴勒斯坦領土的屯墾活動，包括東耶路撒冷」。這是聯合國安理會36年來首次通過決議譴責以色列屯墾。共14個國家投下贊成票，美國過去一直使用否決權阻止這項對以色列不利的決議，但這次美國選擇棄權。
美國準總統川普24日重申他對以色列的支持，稱聯合國的決議將使和平談判變得更加困難。以色列總理尼坦雅胡也表示期待會見川普，「新政府或許會有些新的想法」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。