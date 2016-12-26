以色列總理怒召見美大使 大罵歐巴馬

聯合國安理會23日通過反對以色列屯墾決議，以色列總理尼坦雅(圖)26日召見美國大使夏皮洛，痛批歐巴馬政府是幕後主使。(美聯社)

向來是以色列外交護盾的美國，23日在聯合國安理會反對以色列屯墾決議中，罕見地投下棄權票，以色列總理尼坦雅直指這是「在聯合國重創以色列的可恥決議」，他今天召見美國大使夏皮洛，嚴厲抨擊歐巴馬政府，認為該決議的幕後主使，毫無疑問地是歐巴馬與國務卿凱瑞發起、支持、協調措辭而且要求通過的。

美國國務院對法新社證實，夏皮洛大使（Daniel Shapiro）與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）見面，但拒絕發表評論。尼坦雅胡今天稍早也召見其他10位支持這項聯合國決議的國家大使。

該決議要求「以色列立即且完全停止在占領的巴勒斯坦領土的屯墾活動，包括東耶路撒冷」。這是聯合國安理會36年來首次通過決議譴責以色列屯墾。共14個國家投下贊成票，美國過去一直使用否決權阻止這項對以色列不利的決議，但這次美國選擇棄權。

美國準總統川普24日重申他對以色列的支持，稱聯合國的決議將使和平談判變得更加困難。以色列總理尼坦雅胡也表示期待會見川普，「新政府或許會有些新的想法」。

(中時)