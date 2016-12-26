民調低還拚連任？柯P：投票當天高就好
台北市長柯文哲今接受廣播節目專訪，談到日前表態要爭取連任，柯重申，因為很多文化、重大施政不是4年可以解決，至於現在民調低，「只要投票當天高就好了」。不過，對於如何與民進黨整合，柯則不願多談。
柯文哲民調持續下探，他直言「有什麼好哭的？」柯文哲說，他的大學同學林丕榮以前成績不錯，曾說考前、考後都不會，只有考試的時候會，現在也一樣「（民調）只要投票當天高就好了。」況且連續劇要1年都維持高收視率很難，他演到15個月才開始掉，已經很厲害了。
柯還說，賈伯斯一開始賣PC，後來又賣iPhone，所以不要幻想一套產品可以從頭賣到尾，要籌組新產品、新的生產線。他直言，2014年11月29日的打法要重複到2018年，「不要做夢了！」
柯文哲進一步說明，現在市府連覈實編列預算的文化都還沒建立，這不是4年可以解決，而且通常最後一年都沒在做事，所有建設，例如北門、公共住宅都才一半而已，環南市場改建也是2年才開工。他強調，自己當市長不太一樣，有人是很想當才當，他則是歷史的意外，要用比較長遠的眼光來看。
不過，當被問到屆時如何與民進黨整合？柯文哲僅說，民進黨是很重要的盟友，要爭取最多朋友，不過有時你想整合人家也不想，他算是講話算數的人，但政治上講話算數的沒幾個。
主持人追問，是否指民進得不見得願意整合、到時候要繼續參選？柯說，這是假設性題目，柯文哲最大敵人就是柯文哲，何必在此時把底牌講出來？有時就是賽局理論，敢冒險的人很少。他最後說，先把每天的工作做好，「積小勝為大勝」。
(中時)
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