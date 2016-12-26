邱太三：明年二月底法務部提《同性伴侶法》

立法院司法及法制委員會今審查《民法相關修正草案》，反同婚團體與挺同婚團體各自號召群眾包圍立法院。法務部長邱太三今上午受訪時表示，法務部仍然在研擬《同性伴侶法》，原則上是明年二月底會送進立法院審查。

日前有傳聞行政院將不會再提伴侶法，不過邱太三今天反駁了這項說法，邱太三指出，法務部研擬《同性伴侶法》主要是根據上一屆立法院的決議，委託清華大學的學者，以《同性伴侶法》為方向做研究跟擬定，這屆立法院並沒要求停止或做新的，既有的研究方案還是會繼續走。

邱太三表示，不同立委有不同價值的追求跟信仰的堅持，基本上看各國經驗，都是「立法政策的選擇」，法務部作為民法主管機關又涉及其他部會，要更慎重把對各部會影響的問題提供給立委參考。

(中時)