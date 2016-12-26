今年耶誕 應景髮型優雅又時尚
全世界最多人在過的節日─耶誕節慶已近尾聲。每年耶誕節裝扮都會成為熱門話題，今年最吸睛的造型焦點莫過於「耶誕樹髮型」（Christmas treehair）。一款被專業造型髮廊老闆認為難度最高的「耶誕樹髮型」讓人驚豔，近日紅遍各社群網站。
據外媒報導，美國密西根州一家髮廊負責人約諾（Nadwa Yono）日前為模特兒打造出一款號稱難度最高的「耶誕樹髮型」，做為廣告宣傳照片。約諾先在模特兒頭頂放了保麗龍圓錐當基楚，然後把頭髮往上包覆錐體堆疊起來，接著再進行裝飾工程；整棵「頭髮耶誕樹」從頭到尾共計要耗費兩小時。
約諾表示，這款「頭髮耶誕樹」最難的部份，就是要讓「耶誕樹髮型」既能呈現優雅美感，還要兼具前衛時尚感。造型照片公布後，果然大獲好評，這款髮型的確讓大家知道，造型確實可以讓「創意」與「典雅」同時展現。
(工商)
關鍵字：耶誕樹髮型
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