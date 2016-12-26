今審婚姻平權法案 挺同團體立院集會表立場

現場挺同團體高高舉起彩虹旗。（趙雙傑攝）

大家高舉看板表達立場。（趙雙傑攝）

挺同民眾高呼口號。（趙雙傑攝）

活動一開始，挺同團體拉起彩虹。（趙雙傑攝）

活動一開始，挺同團體拉起彩虹。（趙雙傑攝）

立院法制委員會今日審婚姻平權法案，一早挺同及反同團體都在立院周邊舉辦集會活動，當中挺同在立院濟南路側、反同在立院中山南路正門，雙方今天都呼籲兩邊支持者保持理性溫和，避免起衝突。

(中時)