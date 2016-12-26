喬治麥可爭議多 公廁淫穢被捕槓警察
前樂團「Wham！」成員喬治麥可(George Michael)在聖誕節時傳出在家辭世，享年53歲。不過他的發言人與警方都沒有對外說明確切死因，而他雖然是樂壇紅人，過去爭議也不少，他曾在比佛利山莊的公廁因為「公共猥褻罪」被捕。
「Wham！」樂團過去唱紅經典名曲《Last Christmas》，當時喬治麥可也以俊俏的外型迷倒眾生。可在1998年4月時，他在比佛利山莊的一個公園公廁內，被一名便衣警察Marcelo Rodríguez引誘下，涉公共猥褻罪被捕，隨後他則選擇公開出櫃，承認同志身分。
只是這個罪名，喬治麥可以「不承認有罪也不抗辯」終結，他被處810美金罰鍰以及80小時的社區服務。最後他更在單曲《Outside》MV中重現自己被捕事件，沒想到這卻惹毛當時的便衣警察，認為喬治麥可在影射他，提告誹謗並求償1000萬美金，可法庭最終判定，身為公務員，不能合法求取精神傷害賠償。
(中時電子報)
關鍵字：喬治麥可
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