嘉大藝術節音樂會 27日邀民眾聆聽

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2016嘉大藝術節進入尾聲，嘉義大學人文藝術中心將於27日晚上在蘭潭校區瑞穗館邀請鋼琴、小提琴及法國號音樂家共同舉辦閉幕音樂會，歡迎民眾自由入場聆聽。

嘉大人文藝術中心主任楊千瑩表示，小提琴、法國號與鋼琴這3種樂器的室內樂組合是非常特別的演出，將帶領民眾進入到另一種寬廣悠揚的音樂境界。

嘉大人文藝術中心今天指出，2016嘉大藝術節閉幕音樂會，將邀請鋼琴家洪珮綺、小提琴家謝士雲、法國號家蘇毓婷3位音樂家演出。

嘉大人文藝術中心表示，洪珮綺是美國新英格蘭音樂院鋼琴合作藝術博士，台南藝術大學鋼琴合作藝術研究所所長；謝士雲是美國馬里蘭大學音樂藝術博士，嘉義大學音樂系副教授；蘇毓婷是美國紐約州立大學石溪分校音樂藝術博士，美國北愛荷華大學音樂系副教授。

嘉大指出，這3位音樂家將演奏科克瀾的小品、布拉姆斯的法國號三重奏，以及動聽的台灣民謠，希望帶給民眾一場難忘的聽覺饗宴。1051226

(中央社)