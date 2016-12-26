北農人事紛爭 柯文哲怨農委會

台北市長柯文哲26日接受廣播節目專訪，談到台北農產公司人事紛爭，忍不住埋怨原本是要配合農委會，但對方要做什麼事都不跟他講。(資料照片/郭吉銓攝)

台北市長柯文哲今接受廣播節目專訪，談到台北農產公司人事紛爭，忍不住埋怨原本是要配合農委會，但對方要做什麼事都不跟他講，「一切都是農委會發動，現在打不過就跑掉，留我們在那裡」，以後如果要談合作，要統一指揮權、把話講清楚。

柯文哲今接受蔻蔻早餐專訪，回顧北農爭議，他坦言，選市長時，連北農董事長、總經理是誰都不知道，沒有靠樁腳，5月20日之後農委會主委曹啟鴻、民進黨秘書長洪耀福來找他，說要把總經理韓國瑜換掉，講完之後事情就由農委會官派董事劉聖鴻接著處理。

柯文哲說，兩軍作戰，應該統一指揮，他的態度就是配合農委會，未料對方換掉董事，7席常董剩下5席，呈現3：1：1，張榮味派系拿了3席。當時他為息事寧人，就把原本的董事長許長仁換掉，選出三方都可以接受的董事長，至於韓國瑜也寫了辭職信，日後可到市府當顧問，不要說開除很難看。

但他不滿地說，他犧牲一個顧問的位置給韓國瑜，結果農委會又不照約束，跑去跟常董陳益宗接觸，最後被「黑吃黑」，陳坐上去不肯下來。後來農委會知道不行了，說要靠監察人開股東會，沒想到監察人劉光華卻跑掉。

柯文哲說，一切都是農委會發動的，結果打不過對方竟然跑掉，留下我們（北市府）在那。不過，這次把事情攤開也不是壞事，可以順便把六大公司的營運、人事全部重整。

會後柯文哲接受媒體訪問，被問到專訪中的發言，會不會又激怒民進黨甚至新潮流派系？柯文哲強調，打仗要指揮權統一、不是各幹各的。媒體追問，是否講話講太快、單不擔心新潮流之後不願相挺？柯說沒有（講太快），「有時大家要講道理嘛！」

(中時)