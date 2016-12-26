光復中學納粹風波 教長：藉此機會教育
新竹光復中學師生在校慶穿納粹服裝表演引發軒然大波，教育部長潘文忠今天表示，人類歷史悲痛事件不宜用休閒娛樂方式呈現，教育部將藉此進行機會教育，讓各學校及教育人員更瞭解歷史的深層意涵，以同理受害者的苦難。
立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，對於新竹光復中學納粹風波，潘文忠接受媒體採訪時表示，這個事件引起社會及國際關注，剛好可以進行機會教育。
對於這起事件，教育部將取消光復中學優質高中認證及扣減200萬元補助款，校長程曉銘因此辭職下台負責。潘文忠說，校長辭職自有考量，但對於學校人員的的懲處，應以比例原則處理。
潘文忠說，教育部已組專案小組對光復中學納粹風波進行調查，結果出來了後，會送私校諮詢委員會討論，以完成扣減補助款及取消優質高中認證的程序。
此外，涉及假論文風波的台大校長楊泮池今天也出席會議，他表示，這起事件造成很大的傷害，他要跟大家道歉，學校同時也會研擬實驗室規範，避免再發生類似的情況。
(中時)
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