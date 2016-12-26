中梵建交？李大維：今天陸天主教大會是關鍵

對於台陸梵關係，外交部長李大維上午在立法院表示，今天在北京召開的中國天主教代表大會後，所公布的新領導班子才可看出更多的端倪。（記者陳建瑜攝）

台聖斷交後 梵諦岡邦交恐生變? 直擊外交國防委員會 │20161226中視

昨日法廣報導，中梵建交談判已進入尾聲，雙方即將恢復自1951年以來中斷關係。外交部長李大維上午在立法院表示，這報導是「炒冷飯」，「了無新意」。他並主動說，真正值得注意的是，今天在北京召開的中國天主教代表大會，大會結束後所公布的新領導班子才可看出更多的端倪。

12月26日至30日，第9屆中國天主教代表大會將在北京舉行。這是中國官方教會最權威性的集會，其章程中將此類集會定義為教會的「最高機構」。會議期間，將闡述天主教徒在中國的任務、教會活動、主教任命，甚至神學問題；選舉產生新一屆主教團主席和愛國會主席。

昨日法廣報導中梵建交談判已接近尾聲，李大維表示，這是一個炒冷飯的報導，容他講四個字，「了無新意」；真正值得注意的是，今天在北京召開的中國天主教代表大會，等到會議結束後，公布新領導班子的組成，他想可以看出更多的端倪。

李大維強調，台灣與梵蒂岡一直都在接洽中，相關聯繫都很順暢，雖然挑戰一直都在，「但我們有信心」。

面對中國天主教代表大會會議影響層面，李大維說，目前還言之過早，等先看到名單再說。

對於邦交國是否取決於中國大陸的說法？李大維說，所有的駐外大使跟部內同仁都是戰戰兢兢，已全力維繫與邦交國的關係。

(旺報)