一鄉鎮一長青食堂 雲林達標

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雲林縣政府26日表示，推動「一鄉鎮一長青食堂」社會福利政策，在崙背鄉老人會啟用縣內第33個長青食堂後，正式宣告達標。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 105年12月26日

雲林縣政府今天表示，推動「一鄉鎮一長青食堂」社會福利政策，在崙背鄉老人會啟用縣內第33個長青食堂後，正式宣告達標。

雲林縣政府社會處長丁彥哲指出，中央推動長照2.0之前，雲林已陸續實施的長青政策，包括免費公車、幸福專車、樂齡中心、長青學苑、長青食堂、社區關懷據點、日間托老、日間照顧等措施。

雲林長青食堂藉由「共食」，讓者長安心、方便用餐，更藉以鼓勵長者出門走動，彼此互相關心，促進人際互動，長青食堂並結合社會關懷據點或長青學苑，提供課程學習、醫療照護等。

丁彥哲說，雲林有20鄉鎮市，將來還會持續增設長青食堂，各社區若有需求，歡迎與社會處聯繫，以協助長者「顧巴豆」，並在互相關懷下，內心也能得到歸屬感。

雲林縣政府在105年度編列新台幣4億多元，補助低收入戶、中低收入的老人生活津貼，照顧弱勢老人，補助65歲至69歲長輩健保費，並爭取補助老人假牙、第一部行動沐浴車等，營造長者的幸福家園。1051226

(中央社)