尤美女：不是上帝 怎有權決定別人人權

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委尤美女（右）26日回應反同團體擬發動公投決定能否修正民法表示，人權不適合公投，「我們不是上帝」，怎有權力決定別人的人權。中央社記者徐肇昌攝 105年12月26日

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委尤美女今天回應反同團體擬發動公投決定能否修正民法表示，人權不適合公投，「我們不是上帝」，怎有權力決定別人的人權。

立法院司法及法制委員會上午審查婚姻平權法案，總計有民進黨立委尤美女、蔡易餘、國民黨立委許毓仁、時代力量黨團各自提出的民法親屬編部分條文修正草案、民法部分條文修正草案等4個版本，法務部長邱太三列席備詢。

會議主席、民進黨立委尤美女上午會前受訪表示，台灣是一個民主的社會，可以有各種不同意見，草案出委員會之後，還有黨團協商，因為這個會期即將結束，下個會期開議後，先進行總質詢，總質詢結束後才能排法案，如果要二讀，要等明年4月底、5月初，有半年時間盡量溝通協調。

被問到若有衝突發生是否要停止審查，尤美女說，世界各國關注，留給立法院專業理性問政的空間，會依照正常程序逐條討論法案。

有關反同團體擬發動公投決定民法修正，尤美女說，人權不適合公投，「我們不是上帝」，怎麼有權力決定別人能否享有人權。1051226

(中央社)