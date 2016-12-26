賴清德是連任最大對手？柯P：最大敵人是自己

外傳民進黨有意力拱台南市長賴清德出馬角逐台北市長，現任市長柯文哲今受訪時不願多談，僅重申自己最大的敵人就是柯文哲。

柯文哲今接受廣播節目專訪，主持人周玉蔻在節目中問詢問2018選舉如何與民進黨整合？柯文哲說，上次比民調差到15％，沒有讓不讓的問題，但如果只差2、3％，那的確是好問題，不過現在何必把自己卡死？他還說，現在還有個問題，就是國民黨有幾組人？局面越來越複雜。

面對從原本高民調到現在數字腰斬，柯文哲也說，難過30秒，隔天又好了，很重要的概念是不要幻想一輩子都在高點，就算以前一路第一名，但後來也歷經愛滋器捐、MG149案等，被整得很慘，人生就是起起落落。（比民調）被打敗怎麼辦？柯說，就笑一笑、那就算了。

而面對外傳民進黨有意推出高人氣的賴清德角逐北市，柯文哲僅說，到時候再講，最大敵人還是自己。

(中時)