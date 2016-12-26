國軍阻中共犯台？親綠民調：有信心民眾不到3成

台灣民意基金會26日舉行民調記者會，基金會董事長游盈隆指出，蔡總統聲望目前為38％。（潘維庭攝）

台灣民意基金會26日上午發布「台灣民意與轉變中的美中台關係」民調，關於蔡英文的總統聲望為38%，比上月再下降3.4個百分點，不贊同她處理國政方式為43.7%，不贊同比贊同者多5.7個百分點，該機構認為她的「領導危機」加劇當中。而對國軍防衛台灣的能力有信心的只有兩成九，沒有信心的人高達六成六，這顯示絕大多數台灣人不相信國軍有能力阻擋中共武力犯台。

另外，關於川蔡通電的台灣民意反應，24%非常贊成、43.9%還算贊成、12.8%不太贊成，8.6%一點也不贊成、5.6%沒有意見，5%不知道、拒答。有六成八的人贊成蔡總統打這通電話，兩成一的人反對。

至於台灣人欣不欣賞美國總統當選人川普，調查顯示，4.5%非常欣賞、26.4%還算欣賞、33.6%不太欣賞、16.8%一點也不欣賞，6%沒意見，12.6%不知道、拒答，民調顯示30.9%的台灣人欣賞川普，但有50.4%的台灣人不欣賞，整體結果和美國人對川普的態度相近，但台灣人不像美國人那麼不喜歡川普。

關於台灣人民對國軍保衛台灣能力的信心問題，「中共軍機最近多次繞台飛行，引起台灣、日本、美國注意。如果中共武力犯台，您對國軍保護（防衛）台灣的能力有沒有信心？」，結果9.1%非常有信心，19.9%還算有信心，29.2%不太有信心，37.3%一點也沒信心，0.8%沒意見，3.7%不知道。對國軍防衛台灣的能力有信心的只有兩成九，沒有信心的人高達六成六，這顯示絕大多數台灣人不相信國軍有能力阻擋中共武力犯台。

在蔡總統的兩岸政策表現上，8.7%非常滿意，35.8%還算滿意，25.2%不太滿意，23%非常不滿意，3%沒意見，4.3%不知道。滿意蔡英文處理兩岸關係表現的人有四成五，但不滿意的有四成八。和上個月相比，滿意者小幅提升3.3個百分點，不滿意者沒什麼改變。但，不滿意者仍然超過滿意者3.7個百分點。

另外，在蔡總統的經濟表現上，4%非常滿意；26.8%還算滿意；34.4%不太滿意；26%非常不滿意；8.8%不知道、沒意見、拒答。換言之，有三成一的人滿意蔡總統的經濟表現，但有六成的人不滿意。

最後，對於林全內閣是否是一個「有解決問題能力的內閣」？結果顯示：28.7%說是；56.1%說不是；4.2%很難說；11.1%不知道/拒答。持負面否定態度的人高達五成六，幾乎是持正面肯定態度者的兩倍。該機構認為，由此可見在目前，在全國遠超過半數民眾心目中，林全內閣是一個沒有解決問題能力的內閣，而沒有解決問題能力的內閣其實就是「無能內閣」。

該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、研究發現判讀、報告撰寫、及相關公共政策意涵的解析；山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2016年12月20-21兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1097人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.96個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意基金會。

(旺報)