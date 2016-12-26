外媒報導教廷與陸擬建交 李大維：炒冷飯

外交部長李大維今天表示，法國媒體報導梵蒂岡擬與中國大陸建交是「炒冷飯」、「了無新意」，值得關注的是今天起在中國大陸北京召開的中國天主教代表大會。

法國國際廣播電台網站報導，根據各方消息，教廷與北京的建交談判已進入尾聲，雙方即將恢復自1951年以來中斷的關係。北京人民大學國際關係學院教授王義桅向法國媒體表示，北京與教廷很可能採納越南2010年與教廷達成的協議，即表面上由教廷正式任命主教，實際上由北京方面先行敲定人選。

立法院外交及國防委員會今天邀請李大維報告「台聖斷交事件之檢討與後續作為」，他在會前受訪表示，昨天法網的報導，事實上是一個炒冷飯的報導，「容我講4個字：了無新意」。

李大維表示，真正值得注意的是今天在北京召開的中國天主教代表大會，等到會議結束後公布新領導班子的組成，可以看出更多端倪。

他表示，對於各邦交國，所有駐外大使和外交部同仁都戰戰兢兢，全力維護邦交國的關係。

媒體詢問和梵蒂岡的關係是否穩固？李大維表示，「挑戰是在的，但是我們有信心。」

他也表示，和梵蒂岡的溝通都很順暢，都沒有問題。

第9屆中國天主教代表大會於26日至30日在北京舉行。1051226

(中央社)