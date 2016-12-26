國安局：遼寧號未繞台一周 昨夜己過巴士海峽
國安局副局長周美伍說，中共遼寧號航母已於昨晚過巴士海峽，往南海方向行駛；周美伍說，遼寧號並沒有繞台灣一圈。至於未來是否循原路回，周美伍說目前不知道。
周美伍是在答覆立委羅致政詢答時，作上述說明。周美伍說，今天早上8時，遼寧號距台灣南部海域約130浬、140浬，並往南海行駛。
周美伍說，遼寧號一共做25次訓練，但都是部分操演，這次是第一次做航母完整的操演。至於美國航母是否在附近，周美伍說他不知道，但美方動態我方都有清楚。
大陸航空母艦遼寧艦正進行遠航訓練，昨由日本宮古海峽通過第一島鏈。國防部官員表示，遼寧艦編隊於昨晚轉向逼近我東部外海，考量國防安全，空軍在晚間10時左右，包括花蓮基地的F-16戰機及屏東基地的E-2K空中預警機起飛監控，P-3C反潛機也在附近海域偵巡。
(中時)
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