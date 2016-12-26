恢復興航兩岸航權 賀陳旦：洽談不順利

今早立院交通委員會質詢，立委鄭寶清問交通部長賀陳旦：復興航空的航權將如何處理？賀陳旦答，國內航線優先辦理，但國外涉及互惠條件，讓業者自行先跟相關國家、航空公司討論，「但確實在兩岸航線上，業者洽談情形不是那麼順利。」

鄭寶清則問，對岸是否故意阻擾？賀陳旦說，對岸對於熱門城市時間帶有調整，「但是不是技術阻擾暫時不敢判斷。」

鄭寶清質疑，這樣是否意味興航的兩岸航線無法恢復？賀陳旦提及，興航大部分航線都有其他航空公司服務，對旅客權益影響不大，「同時春節運輸與對岸已談好，大家都有共同加班計畫。」

(中時)